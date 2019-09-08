Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sınır kapısında ele geçirildi! Pizza kutularına saklamışlar

Sınır kapısında ele geçirildi! Pizza kutularına saklamışlar

Sınır kapısında ele geçirildi! Pizza kutularına saklamışlar

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

 Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen Türk plakalı bir tır, Sarp Gümrük Kapısında riskli olarak değerlendirilerek arama hangarına sevk edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aracın dorsesinde gerçekleştirilen aramada, yemek dolabının içerine gizlenmiş vaziyette 12 koli tespit edildi. İçerisine hava girmesi için özel olarak hazırlanan kolilerde toplam 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi. Ele geçirilen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Piyasa değeri yaklaşık 142 bin Türk lirası olan 2 bin 500 adet su kaplumbağasını yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
Eylülde aşk başkadır
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Andorra'nın hocasından Türkiye yorumu
<p>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelin

30 Milyon Yıllık Mağarada Ezan Okundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı

Kelebekler kanatlarını 1,5 milyon ziyaretçi için açtı