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  3. Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Adıyaman'dan Sivas'a üniversite sınavına girmeye giden Suriye ve Irak uyruklu gençleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0607 plakalı öğrenci servisi, Adıyaman-Besni kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecekleri öğrenilen Irak ve Suriye uyruklu 9 genç yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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