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  3. Silvan'da park kavgası: 1 ölü

Silvan'da park kavgası: 1 ölü

Silvan'da park kavgası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde aracını bir iş yerinin önüne park eden Mahsun Zazaoğlu, bölgeden ayrılmak üzereyken, iş yeri sahibinin aracını kaldırması uyarısıyla karşılaştı.

Bir süre yaşanan tartışmanın ardından iş yeri sahibi silahla Zazaoğlu’na doğrultup ateşledi. Yaralı, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zazaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a gönderilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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