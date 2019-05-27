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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:49 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:49

Silivri'de oksijen tüpü patlayan ambulansta 3 aylık bebek feci şekilde can verdi

Silivri'de oksijen tüpü patlayan ambulansta 3 aylık bebek feci şekilde can verdi

Silivri TEM Otoyolu’nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti.

İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevki'inde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık ‘Rojin’ isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 

İHA 

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