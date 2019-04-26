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Silahla oynarken kardeşini vurdu

Silahla oynarken kardeşini vurdu

Adıyaman’da oyun oynarken 14 yaşındaki ağabeyi tarafından pompalı tüfekle kazara vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıharman köyünde ikamet eden M.V. (14) ile kardeşi A.V. (11), pompalı av tüfeği ile oynamaya başladı. M.V. bu sırada kardeşi A.V.’yi kazara vurdu. Kafasından vurulan 11 yaşındaki çocuğu gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan A.V., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşini kazara vuran M.V. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Hayatını kaybeden A.V.’nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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