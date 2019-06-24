Silah tutukluk yapınca kurtulan kadın böyle haykırdı: Param yok boşanamıyorum

İzmir Konak’ta geçen yıl Doğukan Bilvar, eşi Mutlu Bilvar’ı 9 bıçak darbesiyle yaralamıştı. 3 hafta önce de evi terk eden genç kadının halasında kaldığını öğrenince kapısı açık kalan tek katlı eve girerek 3 el ateş etmişti. Ayağından vurulan Mutlu Bilvar bahçeye kaçmış, peşinden gelen cani 4’üncü kez tetiğe bastığında silah tutukluk yapınca genç kadın hayatta kalmıştı. Hastanedeki tedavisi devam eden kadın, cani kocasının hapishaneden yakınlarıyla kendisine haber gönderdiğini söyleyerek yardım istedi: “Cani kocama bir saldırı fırsatı daha vermeyin.” Hapisten tehdit ediyor Ölüm tehdidi aldığını belirten Mutlu Bilvar, “Beni öldürmek için ne gerekiyorsa yapacakmış. Bu adamdan hemen boşanmak istiyorum. Boşanmak için adli yardım talebiyle başvurdum ancak reddedildi. Param olmadan boşanma davası açamazmışım. Boşanma davası açmak için devletten yardım bekliyorum” dedi.

Beni öldüremedi ama yatağa mahkum etti

Mutlu Bilvar, “Bir iki yıla çıkarım, kendisine dikkat etsin diye haberler gönderiyor. Bu adam beni öldürecek korkuyorum. Bu cani adamın en ağır cezayı almasını istiyorum. Beni öldüremedi ama yatağa mahkum etti” diye konuştu.