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  3. Şikayet için gittiği karakoldan çıkarken çalınan aracını buldu

Şikayet için gittiği karakoldan çıkarken çalınan aracını buldu

Şikayet için gittiği karakoldan çıkarken çalınan aracını buldu

Konya'da çalınan otomobili için karakola müracaat ettikten sonra yolda giderken plakaları sökülmüş aracını gören Ersin Yüksel (39), kovalamaca sonucu aracı durdurdu. Otomobili çalan şüpheli ise koşarak olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacık Araplar Mahallesi Karakayış Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Yüksel'e ait 42 P 9004 plakalı otomobil, iddiaya göre gece saatlerinde Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gündüz Sokaktaki evinin önünde kimbilği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce  düz kontak yöntemiyle çalındı. Sabah işe gitmek için kalkan Yüksel, park halindeki otomobilin çalındığını fark etti. Yüksel,  Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek, otomobilinin çalındığını belirterek müracaatta bulundu. 

OTOMOBİLİNİ GÖRDÜ

Karakoldan çıktıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte otomobille işe gitmek için yola çıkan Yüksel,  kendi otomobilen benzer bir aracın plakaları sökülmüş olarak seyir halinde olduğunu gördü. Aracın yanına yaklaştığında jantlarından kendi aracı olduğunu belirledi. Sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Yüksel'in 'dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, hızla araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Yüksel'in aracını kullanan sürücü başka bir otomobile çarpınca yaya olarak kaçtı. Yüksel de, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Otomobiline kavuşan Yüksel, polise haber verdi. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri araç içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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