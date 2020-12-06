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  • Siirt'teki depremde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi
06 Aralık 2020 Pazar 15:00 | Son Güncelleme:

Siirt'teki depremde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi

Siirt'teki depremde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi
AA

Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları sonrası 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları sonrası 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi

AA'da yer alan haberde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 40 teknik personel katılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı binanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Siirt il merkezinde de 10 hasarlı bina tespit edildiği, yapılan başvuruların yanı sıra okul, cami ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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