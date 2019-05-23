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  3. Siirt'te yolcu minibüsü takla attı: 9 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü takla attı: 9 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü takla attı: 9 yaralı

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan yolcu minibüsü takla attı, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Biloris kaplıcası yakınlarında Musa Güneş yönetimindeki 56 M 0420 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekibi yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 3'ü Siirt Devlet Hastanesi'ne diğer 6 kişi ise çeşitli özel hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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