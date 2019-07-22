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  3. Siirt'te yakalanan 4 kaçak göçmene 14 bin lira ceza

Siirt'te yakalanan 4 kaçak göçmene 14 bin lira ceza

Siirt'te yakalanan 4 kaçak göçmene 14 bin lira ceza

Siirt'te, jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonla yakalanan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmene, toplam 14 bin 196 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis'ten Diyarbakır'a insan kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla çalışma başlatıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, 22 Temmuz günü Baykan ilçesi girişinde yol kontrol uygulaması düzenledi. Şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı tespit edilen şoför Ö.Y., yakalandı.

Kaçak göçmenlere 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesi gereğince 14 bin 196 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü Ö.Y., ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

(DHA)

 

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