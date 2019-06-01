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01 Haziran 2019 Cumartesi 13:51 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:51

Siirt'te teröristlerin toprağa gömdüğü silah ve mühimmat bulundu

Siirt'te teröristlerin toprağa gömdüğü silah ve mühimmat bulundu

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesine bağlı Geçittepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek, biksi makineli tüfek, 3 şarjör, 67 fişek ve mont ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.

(AA)

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