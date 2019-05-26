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Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Siirt’te otomobilin çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Çevre yolu Afet Evleri mevkiinde F.K. yönetimindeki 34 ZC 3783 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki Zeynep T. isimli kız çocuğuna çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü F.K.’nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İHA

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