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  3. Siirt'te kamyon şarampole devrildi: 5 yaralı

Siirt'te kamyon şarampole devrildi: 5 yaralı

Siirt'te kamyon şarampole devrildi: 5 yaralı

Siirt'te, şarampole devrilen kamyondaki 5 kişi yaralandı.

 Maşallah Bağra idaresindeki 06 BBV 52 plakalı kamyon, Siirt-Şirvan kara yolunun Akyamaç köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Bağra ile kamyondaki Tahir Gökmen, Mehmet Şakir Yıldız, Lazgin İmaç ve Katip Erdoğan yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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