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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:57 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:57

Siirt'te engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Siirt'te engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü. Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E., henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü. Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü. Çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. 

İHA

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