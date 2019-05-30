Siirt'te engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E., henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü. Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü. Çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA