Siirt yerel seçim sonuçları aksam.com.tr'de

Siirt yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı: Ali İlbaş

CHP Siirt Belediye Başkan adayı: Şakir Sula

İP Siirt Belediye Başkan adayı: Ahmet Özgür

BTP Siirt Belediye Başkan adayı: Enes Bozkurt

DSP Siirt Belediye Başkan adayı: Ali Bergin

SP Siirt Belediye Başkan adayı: Seyfettin Kol

TKP Siirt Belediye Başkan adayı: Müge Gönüllü

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Siirt’de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 255, oy kullanan seçmen sayısı 64961, geçerli oy sayısı 62419 oldu. AK Parti %42,1 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

MHP Siirt Belediye Başkan adayı: Muammer Ekinci

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı: Ali İlbaş

CHP Siirt Belediye Başkan adayı: Abdulvehap Galip Çakmak