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  3. Sigara ve bisikletini istediler... Vermeyince dişlerini döktüler

Sigara ve bisikletini istediler... Vermeyince dişlerini döktüler

Sigara ve bisikletini istediler... Vermeyince dişlerini döktüler

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Resul Çelikok (49), sigara ve bisikletini isteyen 6 kişiye olumsuz yanıt verince dövüldü. Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok'un şikayeti üzerine, Suriyeli oldukları öne sürülen saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bisikletiyle gezintiye çıkan emekli Resul Çelikok, yorulunca sahildeki banka oturdu. Bu sırada Çelikok’un yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sigara istedi. Çelikok'un fazla sigarasının olmadığını söylediği ikili, bu kez de bisikletiyle tur atmak istedi. Bu isteğe de olumsuz yanıt veren Çelikok, durumdan rahatsız oldu. Bisikletine binerek, sahilden ayrılmak istedi.  Ancak kendisinden sigara ve bisikletini isteyen ikilinin yanına 4 kişi daha geldi. İddiaya göre 6 kişi, Çelikok’u dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne giden Çelikok, tedavi altına alındı.

Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok, jandarmaya şikayetçi oldu. Çelikok, Suriyeli olduklarını iddia ettiği saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Jandarma kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı. 
(DHA)
 

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