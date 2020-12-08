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08 Aralık 2020 Salı 02:02 | Son Güncelleme:

Şiddet mağduru Vera'nın sır ölümü

Şiddet mağduru Vera'nın sır ölümü
DHA

Daha önce boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldüresiye dövülen güzellik uzmanı Vera Chikareva, evinde ölü bulundu.

Ankara Çankaya’daki lüks bir sitede yaşayan Rus uyruklu güzellik uzmanı Vera Chikareva’nın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Ekipler çilingir yardımıyla içeri girdi. Oturma odasında yerde hareketsiz bulunan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

1 HAFTADIR ÇIKMAMIŞ

Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, Chikareva’nın en son 30 Kasım’da eve geldiği, bir daha dışarı çıkmadığı ve bir başkasının da eve girmediğini belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva’nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

EVE GİRİP DÖVMÜŞTÜ 

Eşini darp edince 3 aylık uzaklaştırma alan Salih G., 25 Ekim’de de konuşma bahanesiyle girdiği evde Chikareva’yı dövdü. Saldırgan, daha sonra serbest kaldı.

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