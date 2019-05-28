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28 Mayıs 2019 Salı 11:03 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:03

Sıcaklar 33 dereceyi bulunca çocuklar havuzlara akın etti

Sıcaklar 33 dereceyi bulunca çocuklar havuzlara akın etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde son günlerde hava sıcaklıkları 33 dereceyi gösterince çocuklar sulama kanalları ile havuzlara akın etmeye başladı. Havuzlarda yüzmek isteyen çocuklar kilometrelerce ötede bulunan bahçelerdeki havuzlara giderek gönüllerince serinliyor.

Cizre ve Silopi ilçelerinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan bunalan çocuklar havuz ve kanallara akın ediyor. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen bir grup çocuk Şırnak merkez ve Cizre arasında bulunan Kasrik boğazına yakın yerlerdeki havuzlara akın ediyor. Gün boyu berrak sularda yüzen çocuklar suda serinlemenin keyfini çıkarıyor. 

Cizre merkezden 4 kilometre ötede bulunan sulama havuzlarında serinleyen çocuklar, mahallelerine havuz yapılmasını talep etti. Cizre’de yaz ayları yaşanırken 100 kilometre ötede bulunan Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise hala yüksek kesimlerde karların bulunması dikkatleri çekti. 
(İHA) 

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