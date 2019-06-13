13 Haziran 2019 Perşembe 16:58 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:58
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Lüleburgaz Turgutbey yolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun lastiğinin alev almasıyla yangın çıktı.
Lüleburgaz Turgutbey yolu üzerinde seyir halinde olan 48 LT 095 plakalı yük kamyonunun lastikleri lastik bilyasının ısınması sonucunda alev aldı. Sıcak havadan etkilenen kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine çekici çağrılmasıyla yanan kamyon yol üzerinden alındı.
(İHA)