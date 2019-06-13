  • $5,8738
  • 6,633
  • 252.279
  • 90.821
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 16:58 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:58

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Lüleburgaz Turgutbey yolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun lastiğinin alev almasıyla yangın çıktı.

Lüleburgaz Turgutbey yolu üzerinde seyir halinde olan 48 LT 095 plakalı yük kamyonunun lastikleri lastik bilyasının ısınması sonucunda alev aldı. Sıcak havadan etkilenen kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine çekici çağrılmasıyla yanan kamyon yol üzerinden alındı.

(İHA)

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'nın stadyumları

Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.