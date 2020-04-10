Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması ne zaman sona erer?

Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok tedbir ve önlem alınmaya devam ediliyor. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgelerde, bazı yolculukların seyahat izin belgesine tabi olacağı yazılmıştı. Genelgeye göre otobüs ve uçakla seyahat etmeye belli bir sınırlama getirildi. Seyahat kısıtlaması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?



81 ilin valiliklerine gönderilen genelgelerde, bazı yolculukların seyahat izin belgesine tabi olacağı yazılmıştı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan ya da 65 yaş ve üzerinde olan yolculara idari para cezası uygulanıyor. Seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPILABİLİR Mİ?

Koronavirüs salgınına karşı "valilik izni" ile şehirlerarası seyahat dönemi resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın önceki gece yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.

Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.