Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün orucu" olarak bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevval ayı 2020 ne zaman bitiyor? Şevval ayı orucu kaç gün tutulur? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ŞEVVAL AYI 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?



Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?



Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, Riyad, 2003; III, 421) Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Ramazan’ı oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonra Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin hiç terk etmediği bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak büyük sevap.

Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesîle olurken, asıl olarak Ramazan’daki oruç rûhâniyetini nâfilelerle devam ettirmenin bir telkinidir.