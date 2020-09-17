Sevgilisini dövüp 9. kattan sarkıttı

Reddedilince deliye dönen Yalçın, genç kızı önce dövdü ardından 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya sarkıtıp, ölümle tehdit etti. İhbarla olay yerine gelen polis, Yalçın’ı ikna edemeyince devreye özel harekat ekipleri girdi. Kilitli kapı, ‘koçbaşı’ ile kırılarak açıldı. Polis, genç kadını kurtarırken, Yalçın da gözaltına alındı.