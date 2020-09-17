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17 Eylül 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Sevgilisini dövüp 9. kattan sarkıttı

Sevgilisini dövüp 9. kattan sarkıttı
- SONER KAN

Adana Seyhan'da yaşayan Zamir Zekai Yalçın (29), kendisini terk eden sevgilisi Sevinç Toktaş (25) ile barışmak için genç kadının evine gitti.

Reddedilince deliye dönen Yalçın, genç kızı önce dövdü ardından 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya sarkıtıp, ölümle tehdit etti. İhbarla olay yerine gelen polis, Yalçın’ı ikna edemeyince devreye özel harekat ekipleri girdi. Kilitli kapı, ‘koçbaşı’ ile kırılarak açıldı. Polis, genç kadını kurtarırken, Yalçın da gözaltına alındı. 

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