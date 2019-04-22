Servis minibüsü polis aracına çarptı: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Menemen ilçesine bağlı Ulukent 7202 Sokak ile 1. Cadde kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Canikoğlu idaresindeki 35 S 87185 plakalı servis minibüsü, yolda bekleyen işçileri almak isterken hızla polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu savruldu. Polis otosunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bekleyen Saliha Yıldız ve Hanide Tufan’a çarptı. Olayı gören diğer sürücüler, hemen durumu sağlık görevlilerine haber verirken, kazanın yaşandığı noktaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla iki talihsiz kadın polis aracının altından çıkarılırken, kazada araçta bulunan 2 polis de yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha Yıldız hayatını kaybederken yaralanan diğer kadın Hanife Tufan’ın da ağır yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Aynı kazada yaralanan 2 polisin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Saliha Yıldız’ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA