Servis kazası Sude Naz'ın da sonu oldu

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi. 10 öğrencinin yaralandığı kazada Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve 2.5 aydır tedavi gören Sude Naz Nezor’dan (16) da acı haber geldi. Sude Naz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(DHA)