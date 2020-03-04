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  3. Servis kazası Sude Naz'ın da sonu oldu

Servis kazası Sude Naz'ın da sonu oldu

Servis kazası Sude Naz'ın da sonu oldu

Samsun'da geçen yıl 19 Aralık'ta meydana gelen olayda, Dursun P. idaresindeki öğrenci servis minibüsüne arkadan bir otomobil çarptı.

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi. 10 öğrencinin yaralandığı kazada Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve 2.5 aydır tedavi gören Sude Naz Nezor’dan (16) da acı haber geldi. Sude Naz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

(DHA)


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