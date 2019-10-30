Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7254
  • 6,3654
  • 275.145
  • 99472.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Servis aracı kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Servis aracı kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Servis aracı kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, servis aracının çarptığı iki lise öğrencisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e (15) çarptı.

Kazada, olay yeri yakınındaki kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Üzmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü M.A. ise Mudanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!
O soru karşısında şaştı kaldı! 'Ne kadar ayıp'
İbrahim Çelikkol ve eşi geri sayıma başladı
Son gülen Melis oldu! Mustafa Sandal'ı şoke eden karar
'Evlilik için tarih bakıyoruz '
<p>Olay, Beşiktaş’ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bin

Beşiktaş´ta Vahşet! Evin Bahçesindeki Köpeği Kurşunladılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Piton yılanı derisi, fildişi, gergedan boynuzu... Hepsi bu operasyonda ele geçirildi

Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu