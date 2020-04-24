Şerbetli Ramazan tatlıları nelerdir, nasıl yapılır? Ramazan'a özel şerbetli tatlı tarifleri yapılışı!

Şerbetli Ramazan tatlıları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. İftar sofralarından eksik olmayan birbirinden lezzetli tatlılar yakından takip ediliyor. Şerbetli Ramazan tatlıları nelerdir, nasıl yapılır? Güllaç, şeker pare, kemalapaşa gibi lezzetti şerbetli tatlılar çayların yanında yerini almaya devam ediyor. Klasik ve bir o kadar da leziz şerbetli Ramazan tatlılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADAYIF TARİFİ MALZEMELER

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat çeviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...

ŞEKERPARE MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 adet yumurta

2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı pudra şekeri

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

4 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 adet limon

ÜZERİ İÇİN

Fındık

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Hamuru için yumurtaları kırıp bir kaba koyun. Üzerine pudra şekeri ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı,un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Bu sırada şerbeti için su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız hamurları yuvarlayıp ortasını çukurlaştırıp yağlı kağıt koyulan tepsiye yerleştirin. Yerleştirdikten sonra ortasında ki çukur yerlere fındıkları koyun. 180 derece de fırına vererek pişirin. Piştikten sonra kaynatmış olduğunuz şerbete bir kaç damla limon sıkın. Son olarak şerbet ve şekerparelerin ikisi de sıcak olacak şekilde şerbeti üzerine dökün.

REVANİ MALZEMELER

3 adetyumurta

1/3 su bardağışeke

1/2 su bardağıirmik

1/3 su bardağıyoğurt

1/2 çay bardağısıvı yağ

1 su bardağıun

REVANİ NASIL YAPILIR?

Fırını önceden 170 derecede ısıtın. Derin bir kaba aldığınız şeker ve yumurtayı yüksek devirde karışım kabarana ve homojen bir hal alana dek mikserle çırpın. Yumurtalar istenilen kıvama geldikten sonra yoğurt ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam edin.Unu ve kabartma tozunu eleyerek ayrı bir kaba alın. İrmik ve portakal kabuğu rendesini de ekleyin ve havalandırarak birbirlerine karışmalarını sağlayın.

Unlu karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ama çok karıştırmayın. Unların gözden kaybolacağı kadar karıştırmanız yeterli. Orta boy bir fırın kabını hafif yağlayın. İçerisine revani karışımını dökün ve önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin.7. Bu arada şerbet malzemelerini bir tencereye alın. Yüksek ateşte karıştıra karıştıra pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve tıkırdamaya alın. 10 dakika da bu şekilde pişsin. Sonra soğuması için kenara alın.

Pişen revani kekini fırından çıkarın. Tamamen soğuyan şerbeti, sıcak kekin üzerine, her yerine eşit miktarda dökün. Şerbeti tamamen çekip soğuyunca dilimleyip servis edebilirsiniz.

BÜLBÜL YUVASI MALZEMELER

2 adet yumurta

1/4 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı süt

3 tatlı kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı elma sirkesi

5,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Şerbeti için:

3,5 su bardağı

toz şeker

3,5 su bardağı su

Üzeri için:

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz antep fıstığı (boz fıstık)

BÜLBÜL YUVASI NASIL YAPILIR?

Yumurtaları karıştırma kabına alın. Tuz ekleyip elinizle hafifçe karıştırın. Sırasıyla; süt, yoğurt, ayçiçek yağı, su ve elma sirkesini ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurmaya başlayın. Hamurun daha gevrek olması ve kolay açılması için bu aşamada mısır nişastası ekleyin. Hamuru düz bir zeminde bastırarak yoğurmaya devam edin.

Büyük boy bir ceviz büyüklüğünde 12 eşit parçaya ayırdığınız hamur bezelerini hafifçe unladıktan sonra bir tepsiye yerleştirin. Üzerlerine temiz bir bez kapatıp oda sıcaklığında en az 3-4 saat kadar bekletin.

Dinlenmiş hamur bezelerini açmaya başlamadan önce tatlının şerbeti için su ve toz şekeri bir tencereye alın. Karıştırdığınız şerbet karışımını kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kıvam aldıktan sonra soğuması için bir kenarda bekletin. Dinlenen hamur bezelerinden bir tanesini alın. Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde oklava yardımıyla incecik yufka şeklinde açın.

Dört eşit parçaya böldüğünüz yufkayı geniş kısmından başlayarak oklavaya sarın. İki kenarından büzüp oklavanın ortasına doğru topladığınız yufkayı oklava içinden çekin.

Bastırmadan fırın tepsisine aldığınız hamurları kendi etrafında döndürerek tatlıya asıl şeklini verin. Her bir hamur bezesine aynı işlemi uygulayın.

Tereyağı ve ayçiçek yağını kısık ateşte erittikten sonra süzdürün. Fırın tepsisine dizdiğiniz tatlıların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika tatlıların üzeri kızarana kadar fırınlayın.İlk sıcaklığı çıkan ve servis tabağına dizdiğiniz tatlıların üzerine ılık şerbeti gezdirin. Orta ve kenar kısımlarını toz Antep fıstığıyla süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.