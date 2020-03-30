Sekiz aylık hamile öğretmen Şeyma Batmaz'ın testi pozitif çıktı!

Kocalie’nin Başiskele İlçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Şeyma Batmaz, kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN YAZDI



İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: “Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin.”