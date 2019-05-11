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  3. Şehrin göbeğinde şoke eden görüntü! İnşaat işçileri buldu...

Şehrin göbeğinde şoke eden görüntü! İnşaat işçileri buldu...

Şehrin göbeğinde şoke eden görüntü! İnşaat işçileri buldu...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir plaza inşaatında çalışan inşaat işçileri top mermisi buldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Manas Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın inşaatında gerçekleşti. İddiaya göre; plazaya elektrik bağlamak için kazı çalışması yapan kepçe sert bir cisme denk geldi. Kepçe operatörünün işçilere haber vermesinin ardından işçiler, yerin yaklaşık yarım metre altında top mermisini buldu. Top mermisini bulan işçiler büyük bir şaşkınlık yaşarken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ve araştırma ekipleri, bulunan ve bir hayli eski olduğu gözlenen top mermisi üzerinde incelemelerde bulundu. 

Top mermisini bulan işçilerden Ercan Cantaş, mermiyi bulunca çok şaşırdığını ifade ederek, "Hiç korkmadan kucakladığım gibi buraya getirip bıraktım" dedi. Tarihi olabileceği ifade edilen top mermisi detaylı inceleme için götürüldü. 

İHA

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