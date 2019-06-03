Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti. Ailelerin, kabir başında gözyaşı döktüğü ve mezar taşlarını öptüğü görüldü.

Şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Bazı aileler de şehit yakınlarına çikolata ve lokum ikram etti.

Vatandaşlar, kabirlerin yanlarına ziyaretçiler ve çocuklar için Türk bayrağı, şeker ve balon bıraktı.

Öte yandan, şehitliğin girişinde stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi personeli, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. İBB Beyaz Masa Mobil İletişim Noktasından da hoparlörden şehitler için Kuran'ı Kerim okundu.

Ayrıca, Türkiye Gaziler ve Şehit Ailesi Vakfı temsilcileri de şehitliğe gelen ailelerle sohbet edip, onların yanında olduklarını ilettiler.

"KAHRAMANLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN GELDİM"

Şehitliği ziyaret eden Florya Şenlikköy Camisi İmamı Sadık Bayrakçı, şehitlere dua etmek, Kuran'ı Kerim okumak ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için eşiyle birlikte geldiğini söyledi.

Zaman zaman şehitlikleri ziyaret ettiğini belirten Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Şehit yakını değilim ama bu vatanı bize bırakmak için mücadele eden kahramanlarımızı yalnız bırakmamak için geldim. Mezar taşlarını okuduğum zaman çok duygulanıyorum. Şehit çocuklar için mezarların başlarına balon ve şeker bıraktık. Onlar bizim çocuklarımız, yetimlerimiz. Onların babaları biz rahat edelim diye kendi canlarını verdi. Bu yüzden şehit yakınlarıyla ilgilenmek boynumuzun borcu diye düşünüyorum."

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN MEZARLARI BAŞINDA KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Ramazan Bayramı arifesinde kabirleri Karacahmet Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ziyaret edildi. Ziyarete Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Mütfüsü Ali Çakmak, şehit aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz Derneği üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi.

Konya'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Konya'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının şehitlikteki kabirlerine ziyarette bulunup, Kur'anı Kerim okudu, dua etti.

Şehit annesi Sıdıka Gün, "Acısı çok zor ama şefaati çok büyük. Şehidimle gurur duyuyorum. Her günümüz acı geçiyor ama bayramlar daha acı geçiyor. 7 yıl oldu, şehidimin kabri, burası bizim ikinci evimiz oldu." şeklinde duygularını dile getirdi.

ADANA, MERSİN VE HATAY'DA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Mahmut Demirtaş ile diğer ziyaretçiler mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar da gözyaşı dökerek dua etti.

"İÇİMİZ YANIYOR, KOLAY DEĞİL"

İki yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Bayramlarda daha çok duygulandıklarını ifade eden Sığnak, "Herkes bayram yaparken biz burada ağlıyoruz. İçimiz yanıyor, kolay değil. Evlat acısı, dünyanın en büyük acısını yaşıyoruz biz. Söyleyecek söz yok." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2017 yılında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın annesi Sema Topal da oğlunu çok özlediğini dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur da her bayram oğlunun mezarını ziyarete geldiklerini kaydetti.

"O GELEMEYİNCE BEN GELDİM"

Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Vatan uğruna toprağa verdikleri evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Ziyaretçilerden 76 yaşındaki Gülser Özçelik de bayram arifesinde, yıllarca oğlu gibi gördüğü 1994'te şehit olan Jandarma Onbaşı Erkin Yüksel'in mezarına geldi.

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe geldi.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Karaağaç Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

(AA)