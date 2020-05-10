Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ile Zonguldak ili giriş çıkışlara kapatılmıştı. Normalleşme planı çerçevesinde 7 ilde seyahat yasağı kaldırıldı. Seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN 7 İL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası seyahat yasağının 7 ilde kaldırıldığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan, 7 ilimizde seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını kamuoyuna bildirmişti. Seyahat yasağı kaldırılan 7 il; Antalya, Muğla Malatya, Hatay, Aydın, Mersin ve Erzurum olarak açıklandı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre şehirler arası seyahat yasağı 15 gün süreyle yeniden uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."