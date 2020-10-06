Schengen vizesi 2020 nasıl alınır, ücreti ne kadar? Schengen vizesi hangi ülkeleri kapsıyor?

Schengen vizesi, 90 gün süre ile Avrupa'da seyahat edecek kişilere verilen bir vize türüdür. Schengen vizesi alabilmek için öncelikle pasaportunuzun son 10 yıl içinde düzenlenmiş olması gerekiyor. Eğer Avrupa üyesi ülkelerden birinde eğitim alacak ya da çalışacaksanız, Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvuru yapmanız gerekiyor. Schengen vizesi nasıl alınır, ücreti ne kadar?

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir. Schengen vizesi Avrupa için en yaygın vizedir. Vize sahiplerinin herhangi bir Schengen Bölgesi dahilinde serbestçe seyahat etmesine ve Schengen üyesi ülkelerden herhangi birinden dönüş yapmasına izin verir. Schengen Bölgesi içinde gümrük kontrolleri yoktur. Ancak, Schengen üyesi ülkelerden birinde 90 günden fazla süre boyunca okumayı, çalışmayı veya yaşamayı planlıyorsanız Schengen Vizesi yerine bu Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvurmanız gerekir.

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Vizeden muaf olup olmadığınıza bakılmaksızın AB/Schengen ülkesi vatandaşı değilseniz giriş yapmanıza izin verilmesi için giriş yaptığınız Schengen gümrük kapısında birçok belge sunmanız gerekecektir.

Schengen Bölgesi’ne giriş yaparken sunmanız gereken belgeler şunlardır:

Geçerli Pasaport: Son 10 yıl içinde düzenlenmiş olması ve AB’den çıkmayı planladığınız tarihten sonra en az 3 ay geçerli olması gerekir.

Schengen Vizesi: Vize zorunluluğu olan bir üçüncü ülke vatandaşıysanız.

AB/Schengen gümrük görevlileri sizden, yeterli para, konaklama belgesi, ne kadar kalmayı planladığınız, gidiş-dönüş uçak bileti, giriş amacınız, seyahat sigortası, davetiye mektubu vb. diğer bilgi ve belgeleri de isteyebilir.

Schengen Bölgesi’ne giriş yaptığınızda gümrük görevlisinin pasaportunuza giriş damgası vurduğundan lütfen emin olun. Bu damga yoksa ceza ödeyebilir veya gözaltına alınabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİ ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Schengen vizesi maliyetleri vize türüne, başvuranın yaşına ve aynı zamanda bu metinde aşağıda beliSchengen vizesi isteyen ülkelerrtilen bazı diğer istisnalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Schengen vizesi ücreti ilgili konsoloslukta/elçilikte nakit olarak, bankamatik kartı veya kredi kartıyla ödenebilir. Ancak, bazı konsolosluklar kredi kartıyla ödeme yapmanıza izin vermeyebilir.

Normal Vize ücreti (Avro olarak)

Havalimanı transit vizesi 80.00 EUR

Kısa süreli Schengen vizesi, 90 günden az 80.00 EUR

6-12 yaş arası çocuklar 40.00 EUR

Aşağıdakiler için vize ücreti bulunmamaktadır:

0-6 yaş çocuklar

Okumak veya eğitici öğretim maksadıyla seyahat eden stajyerler, öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri ve onlara eşlik eden öğretmenler

Bilimsel araştırma maksadıyla seyahat eden üçüncü dünya ülkeleri araştırmacıları

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilen seminer, konferans, spor etkinliği, kültürel etkinlik ve eğitim etkinliklerine katılan 25 yaş ve altı temsilcileri.

SCHENGEN VİZESİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Schengen Bölgesi’nin her üye ülkesi Schengen vizesini düzenleyebilir.