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  3. Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu" 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı"

26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişi, milyonlarca TL para ödülü dağatıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen şans oyunlarında Sayısal Loto, en çok oynananlar arasında yer alıyor. İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Peki, 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Binlerc kişi tarafından sorulan ‘Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?’ ve ‘26 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?’ soruları yanıt bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişi yapıyor. Geçen hafta 6 numarayı da doğru bilen kişilere düşen ödül 896.236,85 TL’ydi. Sayısal Loto oynayanlar dikkat. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. İşte 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

26 HAZİRAN MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto 26 Haziran sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’de sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

22 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

22 Haziran Sayısal Loto sonuçları : 11, 14, 17, 27, 38, 41

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

 

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