Savcılık ‘boğulma'yı inandırıcı bulmadı

Giresun Bulancak’a bağlı İcilli Köyü’nde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve ortadan kaybolan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. İkranur’un dereye düşüp boğulduğu bulgusuna yer verilen rapor, Bulancak Başsavcılığı’na ulaştı. Savcılık, kapsamlı incelenip eksikliklerin giderilmesi talebiyle raporu geri gönderdi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu raporu incelemeye aldı. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, üst kuruldan gelecek raporla aralanacak.

Deredeki su seviyesinin çok düşük olması, İkranur’un üzerindeki elbiselerinde sürüklenmeye bağlı yıpranma bulunmaması, küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olması cinayet şüphelerini artırmıştı.

KIZIMIN CANINI ALANI YAKALAYIN



Anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüp olayın aydınlatılmasını istedi: “Katil kimse, yakalanmasını istiyorum. En azından acımız hafifler.”