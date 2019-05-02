Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,965
  • 6,6786
  • 243.708
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, ateşlenen mermilerin evde oyun oynayan çocukların bulunduğu odadaki televizyona isabet etmesi, büyük paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1682. Sokak'ta karşılaşan iki grup, bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi, çatışmada bir şüpheli bacağından yaralanırken, gruptakiler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti. Kapanan televizyonda iki delik gören 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, babaları Şeref Yıldız'a durumu bildirdi. 

Odaya giren Yıldız, çocuklarının atlattığı tehlike karşısında panik yaşadı. Büyük bir şok yaşadıklarını belirten Yıldız, yaşananların bazı televizyon dizilerindeki sahnelerden kaynaklandığını öne sürdü.

Yetkililerden bu tür magandalara ağır cezalar verilmesini isteyen Yıldız, çocuklarının ve kendilerinin travma yaşadığını söyledi.

Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
İstanbul´da kaydedilen görüntülerde gelin arabasının önünü kesen çocuklar terör estirdi. O anlar kam

İstanbul’da Trafikte “Bahşiş” Terörü Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Rize'deki kayıp çocuklar bulundu