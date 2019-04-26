Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9336
  • 6,6157
  • 244.534
  • 94.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Satın almak istediği daireyi incelerken canından oldu

Satın almak istediği daireyi incelerken canından oldu

Satın almak istediği daireyi incelerken canından oldu

İstanbul Pendik'te bir kişi satın almak istediği daireyi incelerken balkondan düşüp hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Pendik'te bir kişi satın almak istediği dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Vedat Kamber isimli bir kişi Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir inşaata daire bakmaya geldi. 3. kattaki dairede incelemelerde bulunan Kamber, balkona çıktı. Kamber dengesini kaybederek, balkondan düştü. Yere düşen adamı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Kamber, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamber tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"SIRT ÜSTÜ DÜŞEREK KAFASINI ÇARPTI"

Kamber'in düştüğü sırada yan tarafta oturduklarını söyleyen Ferah Nas Şahingöz, "İlk gördüğümde 3. kattaki balkonda oturuyor gibiydi. Daha sonra aşağıya eğildi. Adeta takla atar gibi sırt üstü düşerek kafasını çarptı" dedi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Melisa ABD'ye yerleşti
Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda deney laboratuvarında çalışma yapıldığı sırasında küçük

Güngören´de bir okulda ufak çaplı patlama meydana geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gümüşhane'ye uluslararası nitelikte kayak merkezi geliyor

Kayseri'de kan donduran an