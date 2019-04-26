Satın almak istediği daireyi incelerken balkondan düştü

Vedat Kamber isimli bir kişi Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir inşaata daire bakmaya geldi. 3. kattaki dairede incelemelerde bulunan Kamber, balkona çıktı. Kamber dengesini kaybederek, balkondan düştü. Yere düşen adamı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Kamber, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamber tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamber'in düştüğü sırada yan tarafta oturduklarını söyleyen Ferah Nas Şahingöz , "İlk gördüğümde 3. kattaki balkonda oturuyor gibiydi. Daha sonra aşağıya eğildi. Adeta takla atar gibi sırt üstü düşerek kafasını çarptı" dedi.

(DHA)