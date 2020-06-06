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  3. Sarıyer'de feci kaza: 200 metre savruldu
06 Haziran 2020 Cumartesi 07:26 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de feci kaza: 200 metre savruldu

Sarıyer'de feci kaza: 200 metre savruldu

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza sonucunda motosikletin 200 metre ileri savrulduğu görüldü.

Kaza saat 04.00’da Sarıyer İlçesi Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E. idaresindeki 34 ZD 1327 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu düştü.

Aşırı hızın sebebiyet verdiği düşünülen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 150 metre uzaklığa savruldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi şerit içine aldı. Sürücünün cansız bedeni de Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

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