Sarıkamış'ta feci kavga: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, Sarıkamış’a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında bulunan husumetten dolayı kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kavgayı jandarma ekipleri güçlükle önledi. Köye giriş çıkışı yasaklayan jandarma, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

İHA