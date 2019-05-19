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  3. Sarıkamış'ta feci kavga: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sarıkamış'ta feci kavga: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sarıkamış'ta feci kavga: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sarıkamış’a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında bulunan husumetten dolayı kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kavgayı jandarma ekipleri güçlükle önledi. Köye giriş çıkışı yasaklayan jandarma, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. 

İHA

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