Sarıkamış şehitleri anma sözleri, tarihi nedir? 22 Aralık Sarıkamış Destanı Harekatı ne zaman oldu?

Sarıkamış şehitleri anma sözleri, şiirleri yoğun ilgi görüyor. Sarıkamış Harekatı şehitleri tarihi nedir, ne zaman oldu? Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerimiz, Sarıkamış Harekatı anılıyor. Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biridir. Başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Kasım 1914'te Azap ve Köprüköy'e saldıran Rusların, 3.Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından mağlup edilip dağıtılmıştır.

SARIKAMIŞ HAREKATI NE ZAMAN OLDU?

Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biridir. Başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Kasım 1914'te Azap ve Köprüköy'e saldıran Rusların, 3.Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından mağlup edilip dağıtılmıştır. Hasan İzzet Paşa dağılmış Rus ordusunu yakalamak yerine orduyu 15 kilometre geri çekmiştir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN ÖNEMİ

Hali hazırda dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü Petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını karşılamak harekâtın amaçlarından biridir. Ayrıca 1877'deki 93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi ile sonuçlanınca Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmiş, Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştı. Bu yurt topraklarını geri almak amacıyla, 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, 19 Aralık tarihinde "Sarıkamış Harekâtı" planlarını kurmaylarına sundu. Osmanlı ve Alman kurmay heyeti planı kabul etmiştir.

SARIKAMIŞ SÖZLERİ

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum Durun kapanmayın pencerelerim Güneşimi kapatmayın Beton çok soğuk, üşüyorum.. / Muhsin Yazıcıoğlu

Hele söyle kurban olduğum hele söyle, Efim efim donarken gecenin ayazında. Nefesin buhar olup çıkarken son defa, Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim, Elin mi önce dondu, yoksa ayakların mı? Kim düştü önce toprağa sen mi arkadaşın mı? / B.GÖKÇE

Cehennem olsa gelen, Göğsümüzde söndürürüz. / M. Akif Ersoy

Bayrakla dertleşen toprakla birleşen can verip devleşen BİRİLERİ VAR…

”Eş hele dağları örten karı, Ot değil onlar dedenin saçları.”

Anaların yüreğine ateş, Yiğitlerin kaderine buz düştü… Mekanın cennet olsun Kahraman, Yiğit Türk askeri!

Bugün 22 Aralık 2018 Bundan Tam 103 Yıl Önce 90 Bin Vatan Evladının 90 Bin Yiğidin 90 Bin Ana Kuzusunun 90 Bin Fidanın Vatan Uğruna Hakka Yürüdüğü Tarihtir.

Sarıkamış hava soğuk her yer beyazdı,beyaz bir kalem kaderimizi yazdı,okuyamadık diye birbirimize güldük.Gülerken donduk,bembeyaz öldük

Onlar dondu Yüzyıldır Biz yandık… Ruhlarına El Fatiha

Sarıkamış yaramdır,borandır Sarıkamış Sarıkamış ayazdır,destandır Sarıkamış Tam doksan bin ANADIR Sarıkamış… RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABUL EYLESİN

Öyle bir üşüdün ki ebediyen yanmazsın diyordu şair. Vatan için kefenleri kar olan kahramanlar

Memed yetim memed aşık potini var, delik deşik anası elinde beşik memed yatar kar altında Vatan size minnettar

Sarıkamış’ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..

İçim dışım çığ tutar. Sarıkamış yalandır … Sarıkamış ayazdır destandır Sarıkamış…. Sarıkamış Evlattır tam doksan bin. Tam doksan bin Anadır Sarıkamış… Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış Sevgi ver Rahmetle anıyoruz !

Ve yine geldik sadece bir günlük anılan tarihi güne Sarıkamış 90.000 ana kuzumuzu Rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun

103 yıl önce bugün Sarıkamış’ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun.

Korkusuzca ölüme yürüyen kefensiz kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız! Minnet ve saygıyla

Kulağımıza okunduğunda ilk ezan, Şehitlik defterine adımız yazıldı. Yemen’de yandık, Sarıkamış’ta donduk, Yiğitçe,Mertçe,Mehmetçe… Sarıkamış Şehitlerini, şehadetlerinin 103. yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yâd ediyorum..

SARIKAMIŞ HAREKATI'NDA KAYIPLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının birçoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5000 kişi civarında esir alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırımda domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir.

Tarihçi-yazar Mehmet Niyazi, Sarıkamış Harekâtı'ndaki ölü sayısının tüm belgelerde toplamda 23.000 olduğunu, 90.000 rakamının 60.000 kayıp veren Rusların yalanı olduğunu kaydeder. 90.000 askerin öldüğü iddiası ilk olarak Sarıkamış Harekâtı'ndan sekiz yıl sonra Binbaşı Şerif Bey'in yazdığı kitapta yer almaktadır. Osman Mayatepek 75.000 muharip kuvvetin bulunduğu tarafın 90.000 askerinin ölmesinin matematiksel olarak imkânsız olduğunu ifade etmektedir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN SONUÇLARI

Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelleyerek sansür uygulamış ve Osmanlı halkı savaşta olup bitenleri uzun yıllar sonra öğrenebilmiştir.

Ermeni gönüllü tümenleri Rus kuvvetlerinin başarısında önemli etken olmuştur. Bunlar kritik zamanlarda Osmanlı hareketlerine meydan okudu: "Osmanlı'nın gecikmesi Sarıkamış etrafında yeterli kuvvet konsantre etmesi için Rus Kafkasya Ordusu'na zaman kazandırmıştır." Enver Paşa, Ermeniler'i suçladı ve bölgede Rusya ile aktif beraberlikte bulunduklarını söyledi. 1918 Mart ayında Brest-Litovsk Antlaşması ile Sarıkamış ve Kars geri alınmış, ama aynı yılın Ekim ayında Mondros Mütarekesi uyarınca eski sınırlara dönülmüş ve topraklar elden çıkmıştı.

KARDELEN NEDEN ŞEHİTLERİN SEMBOLÜ OLDU?

Ordu bozgun halinde çekilirken Sarıkamış önlerindeki şehit naaşları çoğu defnedilemeden karlar üzerinde bırakılmıştı. Mart-Nisan 1915’te karların erimeye başlaması üzerine şehitlerimiz kardelenler gibi ortaya çıktı. Kardelen bu nedenle Sarıkamış şehitlerinin sembolü.