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Saraybosna'da hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı

Saraybosna'da hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen hava kirliliği endişeye neden oluyor.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeroloji Kurumunun verilerine göre, kirli havada bulunan PM10 zararlı partikül oranı gün içinde 330, yani "tehlikeli" seviyeye ulaştı.

Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesine neden olan yoğun hava kirliliği nedeniyle, Saraybosna Kantonu (KS) yetkilileri tarafından vatandaşlara motorlu araçların olabildiğince az kullanılması ve düşük kalorili yakacakların azaltılması uyarısında bulunuldu.

Sokağa çıkan Saraybosnalılar hava kirliliğinden etkilenmemek için ağız ve burunlarını şal ve giysileri ile kapatırken, gelecek hafta hava kirliliği seviyesinde düşüş beklendiği bildirildi.

Öte yandan, hava kalitesi izleme ağı AirVisual'ın verilerine göre, Saraybosna bu sabah dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı 10 şehirden biri oldu.

Başında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bulunduğu listede, Balkanlar'dan Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp de yer aldı.


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