Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9515
  • 6,6883
  • 290.971
  • 114931
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı

Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı

Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meslektaşı Hasan O. (40) ile borç - alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 müteahhit gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. Müteahhitler Emrah G. ile Hasan O. iddiaya göre, borç - alacak yüzünden şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken silah seslerini duyan çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabancayı aldı.

Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA


Hercai dizisinde flaş ayrılık!
Necip Uysal'ın nikah tarihi belli oldu
Aşkın ilk pozu!
Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
<p>Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl

Kiracı Boşalttığı Evin Kapıları, Petekleri ve Kombisini Söküp Götürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Çalışmalar başladı