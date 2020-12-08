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08 Aralık 2020 Salı 02:07 | Son Güncelleme:

Şansa yaşayan Mutlu'dan vahşi eşe af!

Şansa yaşayan Mutlu'dan vahşi eşe af!

İzmir'de iki yıl önce eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan Mutlu Bilvar, halasının evine sığındı.

Geçen sene kadının izini bulan Doğukan Bilvar, kapısı açık kalan tek katlı eve girdi. Karısına salonda 3 el ateş etti. Ayağından vurulan kadın bahçeye kaçtı. Saldırgan 4. kez tetiğe bastı ancak tabanca tutukluk yaptı. Cani koca tutuklandı. Genç kadın ise şikâyetinden vazgeçti.

ÇOCUKLARIMIN BABASI

Bilvar, “Tepkileri biliyorum. Ancak o çocuklarımın babası. Benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim” dedi.

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