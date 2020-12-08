08 Aralık 2020 Salı 02:07 | Son Güncelleme:
Şansa yaşayan Mutlu'dan vahşi eşe af!
İzmir'de iki yıl önce eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan Mutlu Bilvar, halasının evine sığındı.
Geçen sene kadının izini bulan Doğukan Bilvar, kapısı açık kalan tek katlı eve girdi. Karısına salonda 3 el ateş etti. Ayağından vurulan kadın bahçeye kaçtı. Saldırgan 4. kez tetiğe bastı ancak tabanca tutukluk yaptı. Cani koca tutuklandı. Genç kadın ise şikâyetinden vazgeçti.
ÇOCUKLARIMIN BABASI
Bilvar, “Tepkileri biliyorum. Ancak o çocuklarımın babası. Benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim” dedi.