Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2412
  • 7,0385
  • 329.715
  • 96582.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da seyir halindeki 3 otomobille bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Cengiz Yurtseven kullandığı 63 ABD 036 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra Ahmet Yalçın Ataş yönetimindeki 06 AS 4922 otomobille Fikret Kaymaz'ın kullandığı 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı idaresindeki 34 CIC 396 plakalı otomobile çarpıştı. Zincirleme kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Genç kız öz babasını kurşuna dizdi

Genç kız öz babasını kurşuna dizdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları