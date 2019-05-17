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  3. Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İsimleri ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için özel hareket polislerinin de bulunduğu ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 8 şarjör, 122 mermi, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Silahlara ve değer malzemelere el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

(DHA)

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