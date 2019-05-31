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31 Mayıs 2019 Cuma 08:19 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:19

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ercan Çakar (24) idaresindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil,  Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza  yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23), 112 Acil Servis  ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın  hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

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