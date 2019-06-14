Şanlıurfa'da okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karnelerini aldıktan sonra okuldan çıkan lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Halil D., bacağından yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada liseli öğrenciler, olay yerine polis gelmeden kaçtı. Kavgada bacağından yaralanan Halil D. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)