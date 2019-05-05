Şanlıurfa'da kaybolan 4 çocuk sağ bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaklaşık 12 saat sonra sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Büyük Alanlı Mahallesi'nde yaşayan ve badem toplamaya gittikten sonra kayboldukları iddia edilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir'i (9) arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Jandarma, komandolar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri ile köy halkının katıldığı çalışmalar, sabah, çocukların kaybolduğu bölgede yoğunlaştı.

Jandarmaya ait bir drone de kullanılan arama çalışmaları sonucunda 4 çocuğun mahallenin taziye evinin bir bölümünde uyuduğu tespit edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocukların soğuk havadan etkilendiği görüldü. Ambulansa alınan çocukların yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anonslar yapılarak aramalara son verildi.

Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, aileleriyle hasret giderdikten sonra kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

- "Çok korktuk"

Çocuklardan Mustafa Akkuş'un babası Fethi Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, dün çok korktuk, endişelendik şimdi de o kadar çok sevindik. Allah'a şükür çocuklar bulundu. Taziye evine girmişler ve orada kalmışlar. Dünden itibaren seferber olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Ali Karademir'in babası Aziz Karademir ise sevinçten ne söyleyeceğini bilemediğini dile getirerek, jandarma, komandolar, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine şükranlarını iletti.

AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez de uzun süren yorucu çalışmanın ardından çocukları sağ salim buldukları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zor bir arazide çalıştıklarına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinden itibaren kaybolan 4 çocuğumuz vardı. Akşamdan itibaren AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ekibi ve köylülerle birlikte alanda arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Zor bir alandı kayalıkların çok olduğu ve otların uzun olduğu bir bölgeydi ama önemli olan çocukların sağ salim bulunmasıydı. Biraz önce çocuklara kavuşuldu. Sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok mutluyuz."