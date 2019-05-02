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  3. Şanlıurfa'da çobanlar arasında kavga kanlı bitti

Şanlıurfa'da çobanlar arasında kavga kanlı bitti

Şanlıurfa'da çobanlar arasında kavga kanlı bitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çobanlar arasında, merada koyun otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

  Alınan bilgiye göre, Kamışlı ve Mehmet Bey mahallelerindeki çobanlar arasında mera arazisinde koyun otlatılması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.        
 Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermi, Remzi Kandal'ın (27) göğsüne isabet etti.  Ağır yaralanan çoban, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kandal, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.        
 Jandarma kavga sonrası olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

(AA)

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