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  3. Şanlıurfa'da aileler birbirine girdi! Sopa ve küreklerle saldırdılar

Şanlıurfa'da aileler birbirine girdi! Sopa ve küreklerle saldırdılar

Şanlıurfa'da aileler birbirine girdi! Sopa ve küreklerle saldırdılar

Şanlıurfa'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında dün, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin kavga ettiğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü

İHA

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