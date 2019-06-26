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  3. Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kasabasında yaşandı. 2 kişinin öldüğü olay sonrası aralarında husumet bulunan Karaçizmeli ve Atlı aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada biri ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırdı. 

Kavgada tarafların birbirlerine ait iş yerleri ve evleri de ateşe verdikleri öğrenildi. 

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI 

Olay sonrası Şanlıurfa Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada biri ağır olmak üzere toplam 7 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
(İHA) 

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